Moje děti jsou ke mně velmi kritické, říká Klára Melíšková

„Hodně z mateřství čerpám a pak převádím svoje zkušenosti do rolí. Když máte děti, tak s nimi zažíváte spoustu věcí, které se pak během natáčení mohou hodit. Já mám dvě děti. Dceři je šestnáct a synovi je deset let,“ sdělila Melíšková pro iDNES.cz.



Ačkoli mnoho rodičů během puberty svých dětí trpí, Klára jásala. Právě zkušenosti s pubertou dcery totiž pak herečka mohla uplatnit v jedné ze svých rolí. „U dcery se teď docela projevuje puberta a to se mi zrovna nedávno hodilo, protože jsem hrála matku podobně starého dítěte a hned jsem věděla, o čem hrát a co hrát, protože jsem to právě prožívala doma,“ smála se Klára.



Děti zatím ale příliš jako herečka neohromila. Mají jiné zájmy a sledování seriálů, ve kterých hraje jejich matka, zatím nepatří mezi jejich nejoblíbenější činnosti. „Dcera občas na nějaké věci se mnou koukne, ale nesleduje to pravidelně. Vím ale, že byla na filmu Já, Olga Hepnarová a říkala mi, že tam jsem byla docela dobrá a líbila jsem se jí. Tak mě pochválila,“ sdělila.



A protože děti umí být někdy velmi upřímné, snese se na její hlavu čas od času i negativní kritika. „Moje děti jsou ke mně velmi kritické. Jak mě znají doma, tak vědí, co se povedlo a co ne. Klidně mi řeknou, že někde přehrávám, vůbec se nebojí mi to říct,“ smála se Klára, pro kterou někdy není jednoduché skloubit péči o děti a práci.



„Když natáčíte dvanáct hodin denně, tak se to všechno plánuje dost složitě. Dcera už je větší, ale syn potřebuje, aby se o něj někdo staral. Takže buď jezdí se mnou na natáčení, nebo to musím zařídit tak, aby ho někdo někde vyzvedl. Vždycky ale děti informuji o všem dopředu, takže vědí, kdy přijde období natáčení, které znamená, že nejsem moc doma,“ doplnila. Děti tak alespoň ví, co její práce obnáší a v budoucnu se možná do herectví pustí také.



„U syna se to neprojevuje a myslím si, že ani touto cestou nepůjde. Ale dcera ta už s herectvím koketuje. Studuje sice uměleckoprůmyslovou školu, ale myslím si, že si minimálně někdy alespoň zkusí něco zahrát. Zajímá jí to a rozhodně ji v tom budu podporovat. Nemám s tím problém. Vystuduje řemeslo, takže bude mít zadní vrátka. Svoje mít bude a pak ať si podle sebe zkouší co chce, já jí do toho už mluvit nebudu,“ dodala.