V podstatě jsem pořád za řidiče, říká Klára Medková o synech

Oba synové už mají předškolní a školní povinnosti, proto se Klára Medková stará nejen o chod domácnosti, ale i o domácí úkoly. „Starší syn Radek přestoupil do nové školy, měla jsem z toho trošku smíšené pocity za něj, aby ho děti pěkně přijaly. Sama jsem byla na začátku školního roku naměkko, ale už je to dobré,“ přiznala starostlivá maminka, která se sama nejvíce obává úkolů z matematiky.

Mladší syn David chodí do školky na stejném místě, kam jeho bratr chodí do školy. „Čeká ho škola za rok, takže v lednu jdeme k zápisu. Podle všeho se těší, má to lepší v tom, že bude chodit do školy jako jeho starší bráška,“ pochvaluje si bývalá modelka.

Když Medková ráno děti vyšle do školy, doma se nikterak nenudí. „Odvezu děti, když je škola. Jednou týdně chodím na angličtinu. Dvakrát, když to jde, tak jdu do fitka. Pokud není čas, tak zařizuji věci kolem manželova účetnictví, domu nebo dětí. Říkám tomu home office. A odpoledne děti a kroužky. V podstatě jsem pořád za řidiče,“ říká.

Pokud má rodina čas volna, snaží se sportovat. „S manželem jsme hodně akční, lyžujeme, bruslíme, jezdíme na kole, hrajeme tenis a kluky do těchto aktivit zapojujeme. Radeček začal už i s fotbalem. Chce být brankář. Davču to zatím nechytlo, ale uvidíme. Vůbec bych se nedivila, kdyby taky kopal do míče,“ svěřila se Klára.

A jak to má vicemiss z roku 2003 s vysněnou holčičkou? „Dva kluci nám rozhodně teď stačí. Nejsem plánovací typ, ale určitě se v budoucnu ničemu nebráním. Zatím vím, že až se začnu nudit, ráda bych se realizovala ve směru zdravého životního stylu a sportu,“ dodala.