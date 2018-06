Koukalová plánuje budoucnost se Suchoněm: Vztah je pro mě prioritou

„Jsme spolu devět měsíců a oba už máme takový věk, že bychom o rodině měli přemýšlet. Partneři jsou od toho, aby plánovali budoucnost a my se o tom několikrát už bavili,“ odpověděla v Olympijském studiu iDNES.cz Klára Koukalová na otázku o rodině.



Tenistka již jednou vdaná byla a udržet si vztah podle ní není zrovna jednoduché.

„Je to strašně těžké. Dvacet let jezdíte každý týden do jiné země, jste neustále sám. Partner s vámi nemůže být a váš kontakt s ním je jen po telefonu. Málokterý muž to ustojí, protože čeká a čeká. Není divu, že se mezi tenistkami dějí tak časté rozvody,“ přiznala.

Před deseti lety by Klára Koukalová nedala přednost vztahu před tenisem, dnes na to kouká jinak. „Už mi bude pětatřicet a partnerský vztah je pro mě prioritou,“ dodala.

Klára Koukalová je dva roky rozvedená. Po odchodu od manžela, fotbalisty Jana Zakopala, randila se svým tenisovým trenérem Igorem Brucknerem. Loni v listopadu skončil pracovní i partnerský vztah.



FORHEND. Klára Koukalová ve druhém kole Australian Open.

O tom, že chodí s moderátorem zpravodajství Petrem Suchoněm, se spekulovalo od začátku prosince minulého roku. Dvojice vztah potvrdila až letos v lednu, kdy Klára na svém facebookovém profilu zveřejnila společné foto ze silvestrovské oslavy.



Vítězka celkem sedmi turnajů okruhu WTA už má i celkem kvalitně našlápnuto na novou kariéru. V červnu, před začátkem Wimbledonu, totiž působila na obrazovce Novy jako tenisový expert a společně se Suchoněm moderovala sportovní relaci.