Klára Kolomazníková utratila pětačtyřicet tisíc za vánoční dárky

NEČEKANÝ ÚSPĚCH. "Když šla deska do prodeje, za dva dny se prodalo tři a půl tisíce kusů. Nikdo tomu nechtěl věřit. Ve firmě nám říkali, že to neprodá leckterý zavedený zpěvák za celý rok. A to byl teprve začátek," říká o Holkách Klára Kolomazníková.

Nejvíce nakupovala vonné svíčky. "Ráda dělám radost jiným lidem a hlavně rodině. Vonné svíčky si mé blízké kamarádky oblíbily a já je mám také ráda," řekla Kolomazníková.Katka s Radanou se sice také chystají na nakupování dárků, už teď ale z toho prý mají deprese. "Na Vánoce se těším, ale ustavičné vymýšlení, co komu koupit, to mě ubíjí," konstatovala Katka.Radana hodlá nakupovat spoustu vánočních dárků. "Strašně to nesnáším, nikdy nevím, co mám koupit. Hlavně si myslím, že nikdo nic nepotřebuje. Trochu si říkám, škoda, že nemůžu všechny prachy utratit za dárky pro sebe," zasmála se Radana.Jediná zpěvačka z Holek, která na Vánoce dosud nemyslí, je Nikola. "Budu chodit do školy. Nakupuji průběžně a ten zbytek doženu až týden před Ježíškem. Loni jsem utratila moc peněz, tak letos možná uberu," konstatovala Nikola.