Klára Kolomazníková nafotila kalendář s mazlíčky

Název by mohl poněkud mást - nejde však o Klářiny bývalé partnery, ale o zvířecí miláčky. "Jsem už od dětství velká milovnice zvířat a napadlo mě tuhle svojí zálibu dát nějak najevo," vysvětluje Klára. S nápadem na kalendář začala zpěvačka koketovat už loni, ale nejdříve bylo potřeba sehnat sponzory.

"Původně to měl být čistě psí kalendář, protože psy mám nejraději, ale nakonec se v kalendáři objevil třeba vlk, papoušek nebo medvědi," vyjmenovává Klára svoje nafocené miláčky. Na titulce se dokonce objevil její vlastní pes. "No jo, přiznávám, že můj vlastní kokršpaněl měl holt protekci. A všichni hned říkali, jak jsme si na té fotce hrozně podobní," směje se zpěvačka.

"Jsem ráda, že se vše povedlo, protože jsem si vše zařizovala sama," vysvětluje. Pro sólovou kariéru bez manažera se Klára rozhodla i na základě zkušeností ze skupiny Holki. "Když to řeknu natvrdo, ve skupině jsme byly jako loutky. Měly jsme několik manažerů, starali se o nás lidi z vydavatelství a musely jsme dělat jen to, co se nám řeklo," vzpomíná blondýnka na skoro pětiletou kariéru v dívčí skupině. "Z toho už jsem prostě vyrostla."

To, že ji lidé označují za ex-Holku, Kláře nijak nevadí. "Já jsem za to ale snad i ráda. Vždycky jsem říkala, že mám pro showbyznys moc dlouhý a blbý jméno," říká s úsměvem. S hudbou by Klára ráda propletla i svoje budoucí plány. "Rozhodně chci dál zpívat, ale když by to nedej bože nevyšlo, chci u hudby zůstat nějakým jiným způsobem, jako manažerka nebo rozhlasová moderátorka," říká zpěvačka, která momentálně ještě vystupuje v divadle Semafor.