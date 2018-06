Klára Jandová lásku pouze předstírá

Milenectví však pouze předstírají. Snad aby ještě víc upoutali pozornost na seriál, ve kterém jim scénář milenecký vztah předepisuje.

"Já se jen vžil normálně do role. Spolu s Klárou totiž takhle pracujeme na našem právě se rozvíjejícím vztahu a zkoušíme si ho i v reálu. Nedělá nám to problémy, protože jsme si naštěstí sympatičtí. Nebudu ani zastírat, že se mi Klára líbí jako ženská. Navíc se s ní dá i hezky povídat. A jak se říká, že tichá voda břehy mele, tak to na ni sedí. Uvnitř je totiž jako oheň," říká na adresu Jandové Tomáš Krejčíř, jenž je ve skutečném životě ženatý a má tři děti.

Klára Jandová je svobodná a vážnou známost v současné době prožívá jen v Rodinných poutech prostřednictvím hrdinky Evy. Hraje v pražském Divadle ABC, v Kongresovém centru v představení Tančírna a věnuje se i dabingu.