Klára Jandová: Jedna svatba stačí

FOTOGRAFIE ZDE

Klára Jandová vystudovala pražskou konzervatoř pod vedením Hany Maciuchové a režiséra Jana Novotného. Po škole dva roky hrála v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, nyní končí třetí sezonu v pražském Divadle ABC.

Na schůzku přijela autem, které muselo vyvolat první otázku. Zaprvé proto, že žádné takové ještě na silnici nejezdí, a zadruhé proto, že na sobě mělo jednoho motýla vedle druhého.

* Co je tohle za auto?

Aygo od Kolína.

* Nová Toyota? To jste snad první, kdo ji má, ne?

Já jedu napřed. Ale vážně, po Praze jich jezdí jenom deset. Ale madame Butterfly jezdí jenom jedna.

* Madame Butterfly proto, že je komplet polepená motýly? Kdo tohle vymyslel?

Dostala jsem nabídku od Toyoty, abych jejich nové auto vyzkoušela. Za to jsem si mohla navrhnout vlastní design. Splnila jsem si sen - auto polepené motýly jsem vždycky chtěla. A proč motýly? Vystihuje to citát Charlese Dickense: Nechci nic než být volný. I motýli jsou volní. Cítím to podobně.

* Není to dětinské?

Je to originální.

* Ráda budíte pozornost?

Pozornost přece budí to auto.

* Ale vy jste v něm. Neříkejte mi, že to nemá vliv.

Je pravda, že v kombinaci auta a mne intenzita stoupá. Nejdříve lidé zkoumají motýly, potom divné auto, které neznají. A pak poznají mě. Nakonec zjistí, že vjíždějí do zatáčky.

* Není potom taková pozornost na pováženou?

To víte, na silnici musím dávat pozor i za ně.

* Už vás s tímhle autem zastavili policisté?

Jestřáb ani Kryštof mě zatím nepotkali. Ale jedna policistka si mě všimla hned při první jízdě. Stála jsem v koloně, ona v té protější. Najednou stáhla okénko a fotila si mě mobilem.

* Jaká jste vůbec řidička?

Myslím, že se mnou se nikdo jezdit nebojí.

* Co třeba parkování a couvání?

Kupodivu mi tohle jde docela dobře. Absolvovala jsem jízdu zručnosti a bylo to v pohodě. A odřené auto také ještě nemám.

* Jaké to bylo, řídit třeba v Itálii?

Ve stylu italského temperamentu. Jen v silnicích bylo méně děr, než je v těch českých.

* Jezdíte ráda do ciziny? Třeba proto, že tam jste v anonymitě...

Je to příjemný odpočinek. Jste najednou na místě, kde jsou tisíce lidí a nikdo z nich vás skrytě nepozoruje. I když, český turista se asi najde všude.

Necítím se jako "věc veřejná"

* Ale krásné dívky chtějí být pozorovány, nebo ne?

Záleží na tom kdy, kde a s kým. Já někdy raději zůstávám nepozorována.

* To jde těžko, když jste každé úterý a čtvrtek na obrazovce.

To jo, když si mě lidé zapnou, nikam se už neschovám. Je ale fakt důležité rozlišovat mezi prací a soukromím.

* Nestáváte se tím, že jste oblíbená herečka, tak trochu "věcí veřejnou"?

Tak se opravdu necítím.

* Ale část lidí vás tak určitě vnímá.

Je pravda, že se seriálem člověk vstupuje do domácností. A některým lidem pak televizní realita splývá se skutečností.

* Proto vás někdy oslovují Evo namísto Kláro?

To se budete divit, ale Evu a Kláru většinou rozlišují. Berou mě jako Kláru, která hraje jejich Evičku.

* To je kladná postava z Rodinných pout. Jsou i reakce lidí veskrze kladné?

Většinou ano. Když už se jim něco nelíbí, odnáším to sice já, ale vlastně za jednání Evy, která ho má ve scénáři. A s tím já jako Klára nic nenadělám, navíc je pravda, že mě taková odezva těší. Někdy to totiž cítím stejně.

* Jste pravidelnou divačkou vlastního seriálu?

Spíš jsem pravidelnou dávkou emocí pro svoje okolí. Pouta sleduji podle času, kterého moc nemám.

* Vaše hrdinka se před časem vdala...

A teď se budete ptát, jestli se já vdám také?

* Ano.

Na tuhle otázku já odpovídám: Jedna svatba stačí, drahoušku!

* Necháte si jednou po svatbě svoje jméno?

Jistě! Možná připustím pomlčku.

* Kolik chcete mít dětí?

Možná jedno, možná pět. Uvidíme.

* Prozatím jste před rokem uzavřela velký seriálový sňatek. Během té doby se téměř každý den natáčely nové epizody. Nepřišla krize?

Je to zvláštní, ale ponorku nikdo během celého natáčení neměl. Důležitý je lidský faktor. Jakmile vymizí, jde to vždycky ke dnu...

* Neříkejte mi, že všichni se všemi vycházeli skvěle. Že to nikdy nezaskřípalo.

Co nejiskří, nežije. Ale hořet nesmí.

Únava i obrovská zkušenost

* Co si z toho posledního roku odnášíte?

Únavu. Ale hlavně obrovskou zkušenost v tom, že jsem poznala strašně moc lidí, lidských povah i pracovních přístupů a postupů. Strašně se mi tím srovnaly životní hodnoty.

* Buďte konkrétnější.

Vytříbili se lidé kolem mě. Ukázalo se, kdo je skutečný přítel a kdo ne, hodně to utužilo vztahy. Poslední rok mě přesvědčil o tom, že heslo "v nouzi poznáš přítele" platí. Byla jsem pod velkým tlakem a ten hodně věcí odkryje.

* Kdo vás nejvíc zklamal?

Chlap, který mě pozve na kafe a nechá si ho zaplatit. To je obecný přístup, ale platí.

* Také se asi ukázalo, komu můžete věřit.

Ano. A stačí mi k tomu prsty na jedné ruce.

* Není to v životě málo?

Myslím, že když to vydrží, tak to stačí. Nerozhoduje kvantita, ale kvalita. Proto mi ty prsty jedné ruky stačí.

* Co vás umí spolehlivě dohnat k šílenství?

Lidská blbost a omezenost. Ale na druhou stranu, proč si tím kazit svůj život. Raději se nechám dohnat k šílenství třeba přes sport.

* Ten vám zdvihá adrenalin?

Spolehlivě a v dostatečných dávkách. Včera jsem se šla projet na lodičce a skončilo to tak, že jsem dostala do ruky pádlo, sedla do dračí lodě a v rytmu bubenice pádlovala dvě hodiny po Vltavě. Byl to vlastně klasický trénink dvacetičlenné posádky. Ten adrenalin pořád cítím, když pohnu rukama.

* Nebyla by pro vás adrenalinem třeba soutěž Miss?

To by mě tam někdo musel přihlásit.

* A pak byste šla?

Asi by mi nic jiného nezbylo. Ale raději bych se podívala na mys Dobré naděje.

* Měla byste v soutěži krásy šanci?

Vím já? Vy jste chlap!

* Jak se vám líbí letošní vítězky?

Řeknu to tak, že ze všech, co kdy byly, se mi nejvíc líbila Monika Žídková a vlastně také Jana Doleželová.

* Proč?

Ani jednu osobně neznám, ale podle mě si obě umějí zachovat svoji tvář.

Sebeobrana není nic špatného

* Často vás doprovází jezevčice Eliška. Vy jste s ní prý na oplátku absolvovala lovecké zkoušky.

Na loveckých zkouškách pracujeme. Teď jsme si přibraly agility, což je takový psí parkúr. Pán se naučí překážkovou trať a pes ji proběhne podle jeho pokynů. Eliška je neposeda, tak ji to baví.

* Při těch loveckých zkouškách mě napadá - držela jste někdy v ruce zbraň?

Ano.

* Neděsí křehkou dívku?

Neděsí. Tedy, když ji držím já. Horší by to bylo naopak, kdyby ji někdo obrátil proti mně.

* Co říkáte na to, že dnes lidé u sebe nosí zbraně kvůli sebeobraně?

Když na člověka nikdo neútočí, tak se ani nikdo nedozví, že ji u sebe má. Záleží spíš na tom, kdo u sebe zbraň má a jak se k ní dostal. Já bych zpřísnila kritéria pro udílení zbrojních průkazů a prověřila všechny, kteří teď zbraň vlastní.

* Bylo by lepší, kdyby zbraň nenosil nikdo?

Aby to bylo zakázané?Pokud vím, dříve to snad tak i bylo. Ale podle mě sebeobrana není nic špatného. Všechno záleží na zákonech.

* Vy máte zbraň?

Já sama jsem načasovaná bomba.

Na chleba a vodu si vydělám vždycky

*Jak se v nás uživí herečka, která je dvakrát týdně v televizi v jednom z nejsledovanějších pořadů?

Herecká práce je nárazová. Já jsem byla dva roky na divadelním platu v Českých Budějovicích, pak dva roky na polovičním úvazku v pražském ABC. Když k tomu nepřijde jiná nabídka jako dabing, natáčení, moderování nebo reklama, tak nic moc.

* Ale celoroční seriál dorovná rozpočet, ne?

Za těch pět let předtím ano. A jestli přijde něco do budoucna, nebo mi zase zůstane jen plat z divadla, to teď nevím.

* Známou tvář lze také prodat v reklamě, a tak se na dlouhý čas zabezpečit, ne?

Víte, na chleba a vodu si vyděláte vždycky. A proto jsem se reklamě strašně dlouho bránila. Teď si myslím, že když už se má člověk prodat, musí dostat adekvátní nabídku.

* Už jste tu adekvátní dostala?

Zatím ne.

* Neměla jste někdy chuť z téhle nejistoty vyskočit a najít si práci s pravidelným platem?

Přemýšlela jsem o tom... Ale zatím jsem žádnou jinou, která by mě naplňovala, nevymyslela.

* Tedy jste hledala i v oborech mimo herectví? Třeba, že byste měla květinářství?

Jako Lisa Doolittleová? To by byl gól. Ale ta byla jenom jedna.

* No tak...

Najděte profesi, která se herectví vyrovná. Je pravda, že v herectví nevíte dne ani hodiny, kdy půjdete do divadla hrát mimo plán, kdy budete zaskakovat za nemocného kolegu nebo jestli vás obsadí režisér nebo vyhrajete konkurz. Ale potom díky herectví prožijete hrozně moc životů a lidských osudů. A to vám moc povolání neumožní.

* To byste opustit nedokázala?

Zatím rozhodně ne.