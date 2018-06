Klára Issová si pořídí dítě za zády svého přítele

Dostává jednu roli za druhou a pokaždé si užije rozmanité životní příběhy. Do povědomí diváků se Klára možná nejvíce zapíše díky své první spolupráci s televizí Nova.

"Nova natočila sedm televizních filmů, které se týkají vyloženě ženského tématu. Celý cyklus se jmenuje Ženské příběhy," prozrazuje. "Já jsem nedávno natočila jeden ze zmiňovaných filmů s názvem Nejlepší krádež mého života. Jedná se o celkem aktuální téma. Ve filmu hraji hlavní hrdinku, embryoložku, která zjistí, že se svým přítelem nemůže mít děti. I když se jejich vztah následkem toho rozpadá, ona se rozhodne to miminko udělat za jeho zády a samozřejmě bez něj. On to nemůže rozdýchat," říká herečka.

Nejvíce rolí získala tato sympatická brunetka v pohádkách. Často je ale také obsazována do celovečerních filmů, jako byl třeba Grandhotel nebo Medvídek. Za nenahraditelné zkušenosti vděčí mimo jiné své výborné znalosti angličtiny, díky které dostala mnoho rolí v zahraničních filmech.

"Je to neuvěřitelně zajímavé, dívejte se a uvidíte, jak tuhle životní situaci vyřeší," vábí zájemce na sledování Ženských příběhů, jejichž premiéry jsou plánovány na říjen. "Tuším, že filmy budou vysílané po týdnu," dodává Issová.