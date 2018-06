Nahlédli jsme do šatníku Kláry Issové. Kvůli muži se letos nefintí

0:01 , aktualizováno 0:01

Čtyřiatřicetiletá herečka Klára Issová pustila štáb iDNES.cz do své šatny. Ukázalo se, že si do Karlových Varů vzala ty nejsvůdnější kousky. Ale nebylo to kvůli žádnému muži. Veškerý čas tráví po boku své kamarádky.