Překonávám svoje překážky a strachy, říká Klára Issová

„V listopadu a prosinci jsem si v Americe byla najít agenta. Poslal mě tam můj londýnský agent, takže jsme domluvili takzvaný „sharing“. Teď mám agenta v Londýně i v Americe. Do Ameriky jsem se vracela na leden, únor a březen na sezonu a chodila jsem na castingy,“ sdělila v rozhovoru pro iDNES.cz Klára, která vyrazila na filmový festival v Karlových Varech.



Sedmatřicetiletá herečka nechce na veřejnosti ventilovat, jak to má v soukromí. Není tedy jasné, zda je zadaná. Ale z jejího vyprávění je jasné, že alespoň za prací cestuje sama a ráda. Je to pro ni totiž ten největší relax.

„Většinou mi volno vychází kolem Nového roku. Dvakrát jsem byla sama na Srí Lance, učila jsem se surfovat a cestovala jsem po celé zemi. A letos jsem byla v Los Angeles. Když bylo volno a nepracovala jsem, také jsem podnikala výlety. Kalifornie je nádherný stát. Je tam spousta možností, úžasná poušť a na druhé straně hory. Jsou tam nádherné parky a lesy plné sekvojí. Já cestování miluji,“ vypráví nadšeně.

Málokdo dokáže vydržet několik dnů jen sám se sebou a přemýšlet o životě, ale Klára s tím nemá problém, naopak si takové chvíle užívá. „Že je člověk sám se sebou, mi nevadí. Na to už jsem si zvykla a vždycky jsem to vyhledávala. Samota mi nevadila. Samozřejmě je to dobré prostřídat a pak to s někým sdílet, ale já jsem se potkala i s kamarády. Náhodně. Když člověk cestuje sám, víc se ho chytají místní a musím říct, že ti byli všude bezvadní a přátelští. Nabízejí vám ubytování, i když ho máte, protože taky chtějí sdílet život,“ pochvalovala si herečka, která poslední tři roky natáčela americký seriál Killing Jesus, v Irsku pak natáčela ještě nízkorozpočtový film a v Praze točila po boku Seana Beana.

Klára Issová (Karlovy Vary, 2016)

„Teď mám ještě za sebou komedii Všechno nebo nic. A to je žánr, který jsem nikdy nedělala. Občas jsem chtěla utéct z natáčení nebo se rozeběhnout hlavou proti zdi. Cítila jsem se trapně a měla jsem pocit, že mi to nejde. Některé role jdou hladce a některé jdou hůř. Čím dál víc mám pocit, že herectví dělám proto, že se tím něco učím. Ve smyslu umět se projevit, víc si hrát, víc se otevřít a beze strachu zkoušet různé věci. Překonávám svoje překážky a strachy, které mám,“ dodala.