Jsem šťastná i single, ve dvou je to jen zábavnější, říká Klára Issová

Je pro vás důležité fungující rodinné zázemí?

Absolutně. Nemám ráda konflikty mezi lidmi. Když je to v rodině, je to samozřejmě ještě silnější, ty věci mě pak hrozně bolí, brání mi v radosti nebo mě svazují při práci.

Máte momentálně fungující partnerské zázemí?

Partnerské zázemí momentálně nemám, užívám si života tak, jak je. A přemýšlím, jak bych vám na to vtipně odpověděla. Není to tak, že bez partnera neumí být člověk šťastný. Je fajn, když člověk může s někým sdílet, je to pak jen zábavnější.

V zimě budete pokračovat v natáčení snímku Všechno nebo nic. Stála jste někdy před podobným rozhodnutím - všechno, nebo nic?

Hm, musela bych se zamyslet, jestli někdy taková věc proběhla. Ale myslím si, že to nebyl onen extrém "všechno, nebo nic".

Klára Issová / oblečení: H&M / vlasy: Franck Provost / fotografováno v hotelu Pupp Karlovy Vary

Jak vůbec řešíte problémy, které do života každého z nás čas od času přicházejí?

Myslím si, že se to hodně mění. Třeba věkem, přístupem nebo filosofií, kterou se vydáváme nebo kam sám sebe člověk směřuje. Když se utápím dneska, tak je to jen na jeden den, takové to zhoupnutí, že člověk jde dolů a druhý den je to zase dobrý, ty propady netrvají dlouho. Za to jsem hodně vděčná, přeci jenom umělci a herci inklinují k emocím, podléhají jim, nasávají je, ovlivňují je, takže někdy to bývá hodně těžké, ale člověk se pořád něco učí a i tohle je součást života.

Stavíte si někdy bariéry ve vlastní mysli?

Jo, řekla bych, že tohle umím docela hezky. Hodně je to právě o tom, co se děje v hlavě. Poslední dobou se učím víc pustit ze sebe tvořivost, nechat to plynout, nekontrolovat se, nedávat si překážky, které jsou většinou právě v té hlavě.

S myslí nesouvisí jen ten vnitřní svět, ale i ten vnější. Jak je pro vás třeba důležité vypadat dobře?

Myslím si, že tím nejsem úplně posedlá, ale uvědomuji si, že k dobrému pocitu patří i to, jak se člověk cítí a jak vypadá, a na to navazuje, že člověk o sebe musí dbát. Vím jedno - když chodím na jógu a do přírody a dám si sem tam čas na sebe. Tak je mi dobře, což se ve finále odrazí na pleti i na vnitřku, člověk něco vyzařuje, je víc v harmonii a nenechá se třeba rozhodit.

Co máte na sobě třeba nejraději?

Myslím, že to otevřené srdce. Takhle se snažím přistupovat k lidem.