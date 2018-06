Dala jsem si bobříka odvahy, zda zvládnu cestovat sama, říká Issová

„Pracovně jsem teď byla v Londýně a soukromě ve Francii,“ prozradila Issová, která si tak mohla užít své velké lásky - surfování. „Je to neuvěřitelný sport, jen tak se unášet na vlnách. Nikdy bych neřekla, že se stanu surfařkou.“

Ve Francii navštívila také příbuzné. „Můj strýc žije v Paříži, tak jsem měla možnost ho navštívit. Jela jsem autem, což je právě krásné v té svobodě, kdy se člověk může zastavit, kde chce.“

Jelikož je Klára i velkou milovnicí jógy, s velkou radostí a odvahou propojila sport s cestováním. „Jela jsem na Srí Lanku. Dala jsem si bobříka odvahy, jestli zvládnu odjet sama s batohem a procestovat nějakou zemi. Toužila jsem po cvičení, ajurvédě a olejíčkách. Myslím si, že se mi to vše splnilo,“ pochvalovala si. Batoh byl prý hodně těžký, proto už balí s rozmyslem.

Nemá ani problém se seznamováním. „I když jsem byla sama, nebála jsem se. Slyšela jsem od kamarádek, že byly ve Vietnamu, v Thajsku a já si řekla, že to taky zkusím. Člověk, když jede sám, musí sice být obezřetný, ale na druhou stranu pozná mnoho zajímavých lidí,“ řekla Issová.

Na cestách si herečka třídí myšlenky. „Měla jsem hodně času meditovat a poznat sama sebe,“ dodala herečka, která by však při svých cestách nikdy nejela stopem. „Takovou odvahu zase nemám. Když jsem vyjela poprvé, měla jsem přistaveného řidiče a postupem času začala jezdit autobusem a vlakem,“ přiznala.

Po výpravách, jak už to bývá, jsou nejhorší návraty do reality. „Pohoda člověku vydrží jen chviličku a pak zase naběhne do toho stereotypu. Naštěstí jsem se naučila meditovat a snažím se nepodléhat tomu tempu velkoměsta,“ přiznává Issová, která se rozhodla trochu utéct od moderního světa.

„Vymazala jsem si Facebook v telefonu, nemám televizi a snažím se den začít jinak. Ráno, když se vzbudím, mám rituál, že se přivítám větou „Den začnu hezky“, což mi stačí k tomu, abych se naladila na dobrou vlnu.

Klára Issová na předávání Českých lvů

Co se týče diet, kosmetických produktů a různých zázračných medikamentů, v tom má herečka zcela jasno. „Kosmetiku mám ráda spíš přírodnější. Dříve jsem hodně experimentovala, dnes už na to nemám tolik čas. Přírodní esence na mě působí hodně jako aromaterapie a pak to má i dobrý relaxační dopad. Diety nedržím, udržuji si tělo cvičením jógy,“ dodala Issová, která se v posledních letech věnuje práci spíše v zahraničí. Aktuálně dotočila americký seriál Legends.

„Byla to práce na pět měsíců. Teď odlétám do L.A., kde seriál poběží od 2. listopadu, a mám zde pracovní schůzky. Pokud nebude moc práce, tak si zase sbalím batoh a udělám nějakou pěknou dobrodružnou cestu,“ prozradila pracovní i soukromé plány.