Klára Doležalová: za zmizením z obrazovky stojí vážná nemoc

Únava, zvýšená teplota, malátnost, vyčerpanost, to byly příznaky, které trápily půvabnou moderátorku několik týdnů, mezi vánočními svátky proto podstoupila řadu vyšetření. Krevní obraz ukázal jen zvýšenou funkci bílých krvinek, původce problémů zjistila až virologie, která odhalila CMV virus.

"Vůbec jsem nevěděla, že něco takového existuje. Jmenuje se to cytomegalovirus a je z řady EB virů, jsou to herpetické viry. Problém je, že je to věc dlouhodobá, neexistuje na to lék a imunitní systém se s tím musí vypořádat sám. Donutilo mě to zastavit se, zbrzdit a říct si: moment, o co jde?," líčí Doležalová.

Protože lékaři v tomto případě radí odpočinek, musela v první řadě odejít ze Snídaně s Novou. Vstávání ve čtyři ráno a téměř tříhodinový přímý přenos nešlo zvládnout. Pak přišlo rušení smluv na moderování večerních akcí.

"To bylo hrozně těžké, ale nedalo se nic dělat. Ve Snídani jsem svoje místo nabídla k dispozici s tím, že uznávám, že je to dlouhodobá věc a není to fér vůči kolegům, kteří za mě slouží, navíc kolega, kterého ke mně přidělili, kvůli mně stojí. Bylo mi ale řečeno, že mi dají ten čas a že na mě počkají. Otázka je, jestli je tohle životní tempo únosné. Jestli dokážu zvládnout ranní vstávání do Snídaně, k tomu večerní moderování a rodinu. Asi jsem se přecenila. Teď mám bilanční období a přemítám, co dál."

Infúze, injekce a čínská medicína

Klára Doležalová téměř dva měsíce odpočívala, chodila obden na infúzi vitaminového koktejlu přímo do žil, dostávala injekce B 12. Že nad virem, který údajně dovede potrápit člověka půl roku, vyhrála tak brzy, vděčí prý čínské medicíně.

"Je zajímavé, že východní medicína si umí poradit s lidskou imunitou víc než západní. Měla jsem asi čtyři lahvičky různých kapslí, výtažků z různých čínských hub a bylin a jedla je pravidelně ráno a večer. Jsem přesvědčená, že právě tenhle zázrak mě z toho dostal v rekordním čase," míní Doležalová.

V tuto chvíli má moderátorka krevní obraz v pořádku, protilátky proti viru v krvi se zvedly, v těle ovšem zůstal.

"Většina lidí ho má v těle, a kdybych se příliš vyčerpala, může se zase objevit."

Odpočatá z dovolené na Mauriciu, kterým léčbu dovršila, se objevila vedle Tatiany Vilhelmové s manželem, Ani Geislerové nebo Pavla Šporcla a Báry Kodetové v kostele sv. Anny na slavnostním galavečeru pro zaregistrované členy věrnostního programu MoreThanDining, který představila před čtyřmi lety společnost Kampa Group. Jak se svým životem naloží dál, bude v nejbližších dnech řešit.

"Mám ještě nějaké další televizní nabídky, ale jsem v takovém psychickém stavu, že kdyby nic nebylo, tak mi to nevadí, hlavně že jsem zdravá. Mám pětiletou holčičku a ta mě potřebuje mít zdravou, to je pro mě prvořadé," uzavírá Doležalová.