Klára Doležalová se do Snídaně s Novou už nevrátí

"Netvrdím, že se nevrátím nikdy do televize, je to normální práce, kterou dělám už třináct let. Rozhodla jsem se jen odejít ze Snídaně s Novou, neprospívalo mi totiž to ranní vstávání. Důvod vyčerpání, a to mi řekl i doktor, byl ten, že si můj organismus nestihl odpočinout. Dělala jsem to dva a půl roku," říká Doležalová.

Krevní obraz má sice momentálně v pořádku, protilátky proti viru v krvi se zvedly, v těle ovšem zůstal. Nemá tedy vyhráno, a kdyby se příliš vyčerpala, může se zase objevit. Zdraví je pro ni hlavně kvůli dceři Natálce prvořadé.

CMV virus, který odhalila až virologie, se nejprve projevoval únavou, zvýšenou teplotou, malátností, vyčerpaností. Moderátorku tyto potíže trápily několik týdnů. Chtě nechtě musela z kolotoče zvaného showbyznys vyskočit a zastavit se.

Matonoha je neřízená střela

V současné době se věnuje své další náplni − moderování společenských akcí. Ve čtvrtek večer spolu s hercem Tomášem Matonohou uvedla přehlídku módní značky F&F v pražském Veletržním paláci. S hercem se sešla pracovně poprvé.

"Tomáš je neřízená střela. Baví mě, když nevím, co se příští minutu stane, a kvituju jeho humor. Mám to radši než doslovné naučení se textu, i když jsem toho samozřejmě schopná, když to klient vyžaduje," tvrdí Doležalová.

Přehlídku jarní kolekce oblečení pro letošní rok shlédla například Eva Aichmajerová, Michaela Maurerová nebo Vlasta Horváth s manželkou Markétou.