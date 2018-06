Doležalová se vzdala herectví kvůli dětem, na prkna se ale chce vrátit

"Herectví jsem opustila kvůli mateřství. Bylo to moje rozhodnutí. Chtěla jsem být s dětmi po večerech doma, hrozně mi to chybělo. Ale možná, že se k tomu ještě někdy vrátím, až malá odroste," říká Klára Doležalová.

Její mladší dceři Mie jsou tři roky, starší Natálce už je deset. V maminčiných šlépějích ale zřejmě nepůjde.

"Starší dcera je docela stydlivá, tak já ji do toho nenutím. Když vidí fotografy, tak utíká. Ale mladší dcera je mi podezřelá. Jak je ve společnosti, tak se musí předvádět, je miláčkem publika," prozradila Doležalová, která žije ve šťastném manželství se srbským podnikatelem Miodragem Maksimovičem.

Klára je přesvědčená, že i za dalších deset let bude její manželství fungovat. "Máme s manželem fotoplátno ze svatby, takové dvě hlavy s pravoslavnými korunami, ten pravoslavný obřad je totiž s korunami a my jsme se přesně na minutu deset let po svatbě pod tím plátnem vyfotili i s holčičkami. Takže vznikla fotka po deseti letech a už plánuji, že se po deseti dalších letech zase pod tím vyfotíme, takže to bude taková časosběrná fotka," plánuje Doležalová.

Klára Doležalová s manželem Miodragem a dcerami

Na léto odjíždí s celou rodinou do Chorvatska. Její dcery tam nemají problém s komunikací, protože na ně otec mluví svou rodnou řečí.

"Když přijedeme do Srbska nebo do Chorvatska, nemají problém. Malá mluví spíš česky a rozumí, ale starší normálně komunikuje. Jsme tam často. Máme u moře i dům, takže jsem tam čtvrtku roku," říká moderátorka s tím, že jakmile Natálce skončí v Česku škola, vyrazí zase k moři.