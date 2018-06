Klan Jolie-Pitt přepadl Benátky

14:00 , aktualizováno 14:00

Angelina Jolie přijela do Benátek na premiéru nového filmu svého partnera Brada Pitta The Assassination of Jesse James by Coward Robert Ford. Oba vědí, že čím více hvězdného třpytu, tím lépe.