Klamat je možné i plavkami

Plavkám letos dominuje černobílá kombinace. "In" budete také v plavkách s růžičkami. V pánské plavkové módě ostává jednak klasika, jednak se vrací střihy oblíbené v sedmdesátych létech našeho století. Megan Galeová předvádí plavky od návrháře Briana Rochforda. Techno styl patří ke kovovým materiálům, byť jsou z něj ušity třeba plavky. Plavky z kolekce "Džungle". Návrhář s látkou příliš neplýtval. Na plavkách pro letošní léto se evidentně šetří materiálem.

Horní díl ve stylu "push-up" nabízí většina značek. Pro zvýšení výsledného dojmu lze dát přednost nejrůznějším vodorovným ozdobám nebo lesklým materiálům - to vše opticky zvětšuje horní objem. Ženy s opačným problémem neboli s velkým poprsím a s méně pevnými ňadry by měly volit plavky s tvarovanými košíčky a s podpůrnými kosticemi.U nich bude samozřejmě naopak lepší, když se lesklým materiálům a vodorovným pruhům v horní části vyhnou. Zeštíhlit stehna zvládnou modely vysoko vykrojené na bocích. Pokud ovšem jejich majitelku trápí výraznější celulitida, je otázkou, zde bude pohled na takto odhalenou pokožku opravdu žádoucí.Než se trápit, je lepší pořídit si k takovým plavkám pareo z transparentního materiálu, které si uvážete kolem boků třeba v okamžiku, kdy se půjdete projít po pláži či najíst do blízkého občerstvení.Zbavit se - alespoň opticky - nepříjemného bříška umí docela dobře sukénkové typy plavek, pomáhají i svislé členící švy. Běžně v nabídce jsou i typy se zpevňujícím dílem právě pro tyto kritické partie. Kdo chce vozit na dovolenou co nejméně věcí, může si pořídit plavky, jejichž horní díl připomíná letní topy. Lze jej vzít večer klidně k dlouhé sukni či capri kalhotám, které patří na léto opět k velmi žádanému oblečení.