Neteř princezny Diany: Závidím bezdomovcům. Vědí, co chtějí od života

Neteř princezny Diany hledá, co v jejím životě bude mít smysl. „Lidé, kteří do centra přicházejí, přesně vědí, co chtějí. Jdou si za svým cílem. Soustředí se jen na jednu věc,“ uvedla Kitty v rozhovoru pro magazín Independent.

„Vědí, co od života očekávají a čeho chtějí docílit. Vědí, jaký mají talent a co dokážou,“ pokračovala. Ona sama prý pořádně neví, jakým směrem by se v životě jednou chtěla ubírat.

„Závidím jim. Já teď momentálně bojuji a musím přijít na to, co od života opravdu očekávám,“ doplnila dcera bratra princezny Diany Charlese.



Sestřenice prince Harryho a prince Williama vyrostla v jižní Africe, kde bydlela se svou matkou a vždycky měla všechno, po čem toužila. Aby si splnila sny, nemusela se příliš snažit.

Navíc má nyní za partnera o dvacet let staršího italského podnikatele, který jí i nyní může pořídit všechno, co si přeje. Ona sama se několik dnů v týdnu věnuje charitativním projektům a snaží se nějak uspořádat život.