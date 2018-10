Sestřenice Williama a Harryho zdědila lásku k módě po tetičce Dianě

Podle odborníků je Kitty Spencerová velmi dobrým obchodním artiklem. Je krásná, zdatná na sociálních sítích a má úzké vazby na královskou rodinu. Jestli bude pokračovat v lukrativních smlouvách se známými značkami, mohla by si ročně vydělat až dva miliony liber. Nedávno se stala například tváří šperkařské firmy Bvlgari.

„Spolupráce s firmou Bvlgari zdůrazňuje význam ochrany osobních značek spíš než jen prodej zájemci s nejvyšší nabídkou. Její hodnota spočívá ve vzácné kombinaci velké aktivity na sociálních sítích, vazeb na královskou rodinu, úzkého spojení s módními domy a charitativní práce. Je jasné, že dostane ještě mnoho takových nabídek jako od Bvlgari,“ říká Chris Ogle, poradce pro strategii značek ze společnosti Flow Digital.

Vedoucí konzultantka RunRagged, která zajišťuje spolupráci a účast celebrit na nejvýznamnějších akcích, Emma Usherová také potvrzuje, že další nabídky velkých módních domů jsou jen otázkou času. „Je to další milník v kariéře Kitty Spencerové. Znamená to obrovskou publicitu a příležitost do budoucna,“ uvedla pro Hello! magazín.

Neteř lady Diany se na předváděcích molech objevila už loni a také ozdobila titulní stránky například japonského vydání Vogue nebo ruského Elle.

Kitty Spencerová je nejstarší dcerou Charlese Spencera (mladšího bratra princezny Diany) a jeho první manželky, modelky Victorie Lockwoodové. Za svou kariéru modelky už zdobila módní přehlídky všech velkých návrhářských domů. V únoru byla třeba jednou z hvězd milánského Týdne módy a předváděla tam už potřetí pro značku Dolce & Gabbana.



Když se princezna Diana a princ Charles v roce 1995 rozvedli, rodiče Kitty se rozhodli přestěhovat se do Jihoafrické republiky, aby unikli bulvárním novinářům. Kitty Spencerová tak vyrostla v Kapském městě, kde navštěvovala soukromou školu. Zaměřila se na studium psychologie, politologie a literatury. V dalších letech studovala také ve Florencii dějiny umění a naučila se dobře italsky. V roce 2012 pokračovala na magisterském studiu oboru Management luxusních značek na Regent’s University v Londýně.



Kitty Spencerová (Windsor, 19. května 2018)

Po návratu do Londýna se Kitty Spencerová poprvé objevila na veřejnosti s bratranci, princi Harrym a Williamem, v roce 2007, aby si připomněla 10 let od smrti své tety. Poté začala hrát postupně důležitou roli mezi londýnskou smetánkou a byla časopisem Tatler jmenována mezi 10 nejžádanějších singles Velké Británie.



Kitty se ráda věnuje charitativním projektům a využívá k získávání sponzorů i své slavné jméno. Je patronkou například sdružení Give Us Time, které pomáhá vojákům trávit více času s rodinami, a také organizace Centrepoint (kde je prezidentem princ William), která podporuje mladé bezdomovce. Kitty si tak vybrala životní cestu velmi podobnou té Dianině, ke které bývá také často připodobňována.

Kromě filantropického nadšení zdědila Kitty Spencerová po předcích, stejně jako princezna Diana, také lásku k módě. Byla tváří mnoha kampaní předních módních značek. Na největších akcích také často sedí v přední řadě vedle dalších současných britských celebrit, jako jsou dcera Kate Mossové Lottie nebo zpěvačka a kytaristka Ellie Gouldingová. Kitty se tak rychle stala velmi známou celebritou. Účastní se řady VIP party a večírků.