Kirstie Alley při tanci upadla, přesto si získala sympatie poroty

Šedesátiletá herečka Kirstie Alley svůj tanec na skladbu Somewhere Over The Rainbow věnovala matce, která zemřela vinou opilého řidiče. "Tato píseň vykresluje okamžik, který otočil můj život vzhůru nohama. Popisuje naději po zoufalství," řekla Alley.

Jejího pádu tak potom litovali všichni diváci, porota, ale hlavně taneční partner Maksim Chmerkovskiy, který vzal vinu na sebe.

"Mé stehenní svaly byly přetažené. Je mi to moc líto," řekl Chmerkovskiy. Trval na tom, že pád neměl nic společného s váhou jeho partnerky. "Každý tanečník to zná. Stalo se to kvůli svalovému napětí, s ní to nemá nic společného," omlouval se tanečník.

Pár upadl hned na začátku vystoupení a trvalo pět vteřin, než se tanečník vzpamatoval. Nakonec ale svou choreografii zdárně dokončili a vysloužili si uznalý potlesk a od poroty, dojaté příběhem herečky, i vysoký počet bodů.

"Někdy tragédie vede k nádherným momentům. Myslím, že přes problémy, které jste měli na začátku, se potom stalo něco kouzelného a vy jste splynuli s tou písní. Skvělá práce," řekla se slzami v očích porotkyně Carrie Ann Inaba.

Petra Němcová a její taneční partner Dmitry Chaplin

I česká modelka Petra Němcová přidala k tanci dojemný příběh o ztrátě svého snoubence během tsunami v Thajsku a tanec věnovala lidem ze své nadace Happy Hearts Fund. Když dotančila waltz, publikum tleskalo vestoje a porota nešetřila superlativy. "Petro, jste jako nebeské zjevení a tančíte jako anděl," řekl porotce Bruno Tonioli.