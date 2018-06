Kirstie Alley shodila v reality show 23 kilo a hubne dál

Kirstie Alley má za sebou tolik drastických diet a následných jo-jo efektů, že by o tom mohla natočit nekonečný seriál. Třeba minulý rok shodila 35 kilo díky dietě Jenny Craigové, ale pak zase přibrala a dostala se až na váhu 105 kilogramů.

Uvědomila si, že nad sebou potřebuje při hubnutí dozor a rozhodla se hubnout v přímém přenosu. Vznikla tak reality show The Big Life, kde mohou diváci herečku při boji s nadváhou sledovat a kontrolovat, jak dodržuje dietní program Organic Liaison.

"Šokovalo mě, jak jsem vypadala. Jako cirkusová příšera. Když ztloustnete, nalháváte si všechno možné. Tak například v roce 2008 jsem začala nabírat kila a říkala jsem si: Vážím sice 68 kilo, ale vypadám dobře. A pak: No tak mám 70 kilo, ale je mi fajn. A nakonec: Některé šaty mi pořád sedí, i když vážím 80 kilo. Nikdo mi neřekl natvrdo, že jsem tlustá. Bylo to, jako bych byla bankovní lupič, kterému se loupež povedla. Pořád mi to procházelo. A pak už jsem vážila 86, 95 kilo a nakonec přes metrák. A do zrcadla jsem se na sebe dívala jen od krku nahoru," řekla Alley v rozhovoru pro Ladies Home Journa.

Hubnutí pod dohledem televizních diváků jí zatím vychází. Z 30 kil, které slíbila shodit, už má 23 dole a na dosažené váze se jí daří zůstat.

Na svém profilu na sociální síti Twitter napsala, že chce hubnout dál. "Zhubla jsem už více než padesát liber. Užívám si skutečně skvělé časy. Dalších třicet liber ještě shodím," vzkázala Kirstie svým fanouškům na Twitteru a přidala fotku svého nového já, na které je obklopena muži, kteří jsou prý jejími přáteli z Itálie. "Vrátila jsem se z Itálie. Našla jsem tam lásku svého života. Což se ukázalo, že jsem já sama," dodala komediální herečka.

Z tloušťky už viní jen samu sebe a nic si nenalhává. "Moje máma byla droboučká, táta vypadal skvěle a moji dva sourozenci také vypadají naprosto normálně. Lidé říkají: No tak máš prostě silné kosti. Ale tak to vůbec není. Kostru mám naprosto normální. Prostě jsem moc jedla," přiznala herečka.