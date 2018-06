Kirstie Alley: Nechodím nikdy do posilovny, přesto zůstávám štíhlá

Herečka fitness centra prý přímo nesnáší a raději sází na mnohem přirozenější pohyb.

„Opravdu jsem stále aktivní, ale nenávidím posilovny. To mě k smrti nudí. Nejsem typ na sedy lehy a výpady. Raději budu dělat věci, které zní zábavně, jako taneční hodiny nebo jóga nebo chůze nebo běh. Někdy dělám to, co zrovna dělají mí přátelé,“ svěřila herečka magazínu People.

V minulosti se propadala do stavů, kdy jedla od rána do večera a nejvíc si libovala v nočních nájezdech na lednici. Teď už večer nejí nikdy.

„Nemívám už po sedmé večer hlad, což mi hodně pomáhá... Je jen jedna věc, kterou si dokážu pěkně zahřešit, a to těstoviny linguine s mušlemi. To víno a máslo a vývar v tom chutnají skvěle,“ dodala.

Herečka nejvíce zhubla v roce 2011, a to 45 kilo. Kromě úpravy jídelníčku a dodržování rad odborníků jí pomohla účast v taneční soutěži Dancing with the Stars. Pak ale opět přibrala.

„Myslím, že je opravdu důležité, aby se každý rozhodl, jak chce vypadat. Já jsem si přála, abych byla více štíhlá,“ přiznala Alley.