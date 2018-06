Kirstie Alley: Travolta je láska mého života, milovala jsem i Swayzeho

"Byl mou největší láskou života," řekla herečka o Travoltovi v americké talkshow 20/20. Oba se poznali během natáčení komedie Kdopak to mluví začátkem 90. let.

Ještě předtím se ale zakoukala do jiného kolegy. V roce 1985 herečka natáčela s Patrickem Swayzem seriál Sever a Jih. Právě tam prý mezi nimi přeskočila jiskra. Nic vážného se ale mezi nimi nestalo. Oba byli totiž zadaní a o nevěru nestáli.

Kirstie Alley a Patrick Swayze v seriálu Sever a Jih (1985) John Travolta a Kirstie Alley ve filmu Kdopak to mluví (1989)

"Oba jsme byli v manželství. Neměli jsme poměr. Ale myslím, že to, co jsme udělali, bylo horší. Když se totiž zamilujte do někoho, kdo je ženatý, ohrožujete tím své i jeho manželství. A to je dvojnásobně špatné," prohlásila herečka v televizní show Entertainment Tonight.

Se Swayzeho manželkou Lisou Niemi jsou ale prý dodnes kamarádky. Dokonce mají tak dobré vztahy, že Lisa požádala Kirstie, aby promluvila na Patrickově pohřbu v roce 2009.

Kirstie Alley byla vdaná dvakrát. S prvním manželem Bobem Alleym žila v letech 1970 až 1977. S druhým manželem Parkerem Stevensonem vydržela 14 let. Rozvedli se v roce 1997.