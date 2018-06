Kirstie Alley hubne v taneční soutěži, s tancem jí radí Travolta

Kirstie Alley bojuje se svou váhou už léta. Nabídku jít do soutěže Dancing With The Stars přijala i kvůli tomu, že je to další možnost, jak zhubnout. A povedlo se. Alley díky tanečnímu tréninku zhubla prý už přes dvacet kilo a věří, že po soutěži bude jako tyčka. Pokud se v ní udrží.

Zatím to vypadá, že se jí daří. První čača nadchla porotu a Alley ukázala, že tanečnice nemusí být hubená, aby se na parketu pohybovala svižně a působila sexy.

Kirstie Alley

Kirstie Alley a její partner Maksim Chmerkovskiy tančí čaču

Herečka přiznala, že si pro rady chodí ke svému kolegovi Johnu Travoltovi, s nímž hrála ve filmech Kdopak to mluví, Travolta má navíc s tancem zkušenosti z filmů Pomáda nebo Horečka sobotní noci.

"On je opravdu úžasný. Myslím, že se přijde podívat i na show. Doufám. Přeji si to. Poradil mi, ať se tím hlavně bavím. On tancuje přirozeně. V jeho podání to vypadá velmi snadné," řekla Alley.

U poroty v prvním kole porazila i českou rodačku Petru Němcovou.

Ta při tréninku hodně trpěla. V roce 2004 si totiž během tsunami v Thajsku poranila pánev a při tanci má občas bolesti. Navíc v době, kdy Japonsko trpí po stejné tragédii, jakou před lety sama zažila, chtěla ze soutěže odstoupit. Nakonec ale zůstala, protože část výtěžku z poslaných textových zpráv půjde právě na pomoc Japonsku.