Kirstie Alley chce zhubnout v reality show

"Bude to velmi vtipný dokument o tom, jak shazuji váhu," napsala o svém úmyslu Kirstie Alley na Twitteru.

Zatím nepojmenovaná show by měla vypuknout příští rok. Kamery budou sledovat Kirstie Alley doma a kontrolovat, jak dodržuje dietní program.

Osmapadesátiletá herečka hubne a tloustne pořád dokola. V roce 2005 si zahrála samu sebe v televizním seriálu Fat Actress (Tlustá herečka), které byly částečně fiktivní a částečně založené na jejím reálném životě. Její váha se vyšplhala na 91 kilogramů. Pak se jí v rámci dietního programu Jenny Craig podařilo shodit 34 kilogramů.

Pro tuto společnost také do února 2008 pracovala jako tisková mluvčí a slavná tvář. Jenže jakmile funkci opustila a přestala režim dodržovat, nabrala vše zpátky. "Všechno začalo na Nový rok 2008, kdy jsem skončila smlouvu s Jenny Craig. Když jste mluvčí této společnosti, cítíte zodpovědnost. Každý týden vám za zády, když se vážíte, stojí člověk, a navíc jsem se vážila nahá, protože kalhoty mohou vážit až 13 kilogramů! A bylo to úžasně úspěšné. Ale prvním hřebíkem do rakve byl fakt, že jsem se přestala vážit. A tak jsem zase začala divočit," přiznala Kirstie Alley magazínu People.

Propadla pak znovu čínským pochoutkám a šílené chutě měla také na máslo. "Dala jsem si klidně dva šálky těstovin a do toho šest lžic másla. Jedla jsem prostě hodně másla," tvrdí Alley, která si také neodpírala pečivo. Přestala sice jíst maso, ale vegetariánskou stravu si vyložila dost špatně. Cpala se jen pečivem a tukem.

K úspěšnému hubnutí očividně potřebuje dohled, takže se nechá sledovat televizními diváky a věří, že jí to pomůže.

"Doufám, že to nebude jako jiné reality show, jaké jste kdy viděli. To je můj cíl. Já nesnáším reality show a tohle by měla být skutečná výzva," řekla Alley.

Obézní herečka podepsala smlouvu s televizní společností A&E s tím, že chce získat váhu spadající do hodnot pro normální BMI index. Musí tedy shodit více než třicet kilogramů.

"Kirstie je přesně tím typem hvězdy, ke které A&E tíhne. Její osobní život se propírá v médiích už několik let, ale tohle bude poprvé, kdy otevře dveře svého domu, aby odhalila kamerám svůj skutečný soukromý život," uvedl k projektu Robert Sharenow z televizní společnosti A&E.