Kaliforňanka zažalovala Kirstie Alley, její dieta prý nefunguje

Herečka Kirstie Alley v uplynulém roce skutečně výrazně zhubla. A to hlavně po účasti v taneční soutěží Dancing with the Stars. Právě náročné tréninky jí podle žalující Mariny Abramyanové pomohly zázračně shodit a ne dieta Organic Liaison, jak Alley tvrdí v reklamě.

K tomu prý držela přísnou nízkokalorickou dietu, která s propagovaným programem nijak nesouvisí.

Abramyanová požaduje, aby společnost prodávající dietu Organic Liaison okamžitě přestala užívat fotografie Kirstie před zhubnutím a po zhubnutí v souvislosti s touto dietou. Výši odškodného, které požaduje pro sebe, odmítla zveřejnit.

Kirstie Alley tři měsíce po soutěži Kirstie Alley rok po soutěži

Sama Kirstie Alley říkala po taneční soutěži, že ji znovu probrala k životu a že je díky ní poloviční. To, že taneční tréninky byly hlavní pomocí při shazování kilogramů, dokazují i její současné fotky. Je z nich patrné, že herečka je rok po soutěži znovu silná.