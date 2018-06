Postavu si udržím, říká hubená Kirstie Alley bojující s jojo efektem

Alley přiznala, že přestože měla i v minulosti osobního konzultanta, moc ho neposlouchala. Podařilo se jí sice výrazně zhubnout, ale pak se její váha vrátila a někdy přibrala ještě víc.

„Tentokrát je to jiné. Mým cílem je, abych si tuto postavu udržela už celý život. Mám pocit, že mi to došlo. Jsem trochu tvrdohlavá. Víte, když jsem brala drogy, chvíli mi to trvalo, než jsem přestala, přestala a přestala, až pak se to stalo. Mám pocit, že s mojí váhou je to nyní také takové,“ řekla Alley v pořadu Today Show.

Herečka nejvíce zhubla v roce 2011, a to 45 kilo. Kromě úpravy jídelníčku a dodržování rad odborníků jí pomohla účast v taneční soutěži Dancing with the Stars. Pak ale opět přibrala.

„Myslím, že je opravdu důležité, aby se každý rozhodl, jak chce vypadat. Já jsem si přála, abych byla více štíhlá,“ přiznala Alley.

Herečka má kromě jojo efektu také jinou nepříjemnou zkušenost týkající se hubnutí. V roce 2013 soud v Los Angeles rozhodl, že její dieta nefunguje a klame zákazníky. Alley musela Kaliforňance, která ji zažalovala, a jejím právníkům zaplatit soudní výlohy a honoráře ve výši asi 2,5 milionu korun.