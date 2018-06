Alley: Nejsem tlustá, že bych patřila do cirkusu, ale chci zhubnout

"Byla jsem chvíli hodná a pak jsem zlobila a váha šla nahoru," přiznala Alley pro magazín People.

Herečka se opět rozhodla hubnout s pomocí odborníků a stala se tváří kampaně guru na hubnutí Jenny Craigové. Spolupracovala s ní už před sedmi lety.

"Jenny, chci se vrátit. Ne, ne, ne. Nejsem tlustá, že bych mohla do cirkusu, ale chci zhubnout devět kilo. Třináct!" říká herečka v reklamě na hubnutí.

Protože se na sociálních sítích objevily kritiky, že tlusté ženy nepatří do cirkusu, Alley to vysvětlila v televizi.

"Vím, že to není politicky korektní, ale když jsem vyrůstala, v cirkuse opravdu byly tlusté ženy," prohlásila v pořadu Today.

Herečka nejvíce zhubla v roce 2011, a to až 45 kilo. Kromě úpravy jídelníčku a dodržování rad odborníků jí pomohla účast v taneční soutěži Dancing with the Stars (více zde).