Kirsten Dunstová musela ve Spidermanovi nosit vycpaná prsa

Vycpávky si však před kamerou nevymyslela sama, ale dostala nařízení od tvůrců komediální trilogie.

„Musela jsem v tom filmu nosit vycpanou podprsenku. Ale já jsem to přijala. Je to v pohodě. Je to součást té role. Vím, že mají zvětšená prsa obvykle i figuríny používané pro akční scény,“ prozradila Kirsten na svou roli Mary Jane.

Producenti sice nikdy neuvažovali, že by půvabnou herečku vyměnili za jinou, lépe vyvinutou, postava ale podle nich musí splňovat všechny atributy sexuálního symbolu. Proto přišly na řadu vycpávky.