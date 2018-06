Kirsten Dunstová je opět sama, přitom toužila po dítěti

Ještě letos v lednu spolu dorazili na Zlaté glóby. To bylo ale naposledy, co se ukázali vedle sebe. Zatím není známo, co bylo důvodem jejich rozchodu, ale jejich přátelé si myslí, že to mohla být právě Kirstenina touha po dítěti.

Garrett se ve svých jednatřiceti letech ještě na dítě necítil dostatečně zralý a připravený. Kirsten si naopak myslí, že už má na dítě nejvyšší čas. Teď si tedy bude muset hledat nového potencionálního tatínka.

„Přála bych si pokračovat ve hraní, ale zároveň bych moc chtěla dítě,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín Net-A-Porter.



V minulosti Kirsten randila s Jakem Gyllenhaalem, Johnnym Borrellem, Adamem Brodym, Benem Fosterem a Justinem Longem. Ani s jedním z nich si ale nedokázala představit vztah na celý život.

„Garrett je úžasný muž, myslím, že je to ten pravý,“ svěřila se v jednom z rozhovorů kráska proslavená Spidermanem. Bohužel ani její poslední partner nebyl tím pravým mužem jejího života.