Kirk Douglas nosí culík a pořád mu to klape s manželkou

Kirk Douglas (97) a jeho žena Anne Buydensová (84) se brali v roce 1954. Od té doby jsou stále spolu.

O víkendu byli s přáteli na obědě v Beverly Hills a dobře se bavili. Na dotazy lidí svorně odpovídali, že se mají dobře. Douglasovi všichni chválili nový účes. Vyrazil totiž v culíčku. Herec chodí o holi a hůře se mu mluví, ale všichni v restauraci obdivovali jeho vitalitu.

Kirk Douglas skončil s herectvím už před jedenácti lety a od té doby se věnuje hlavně charitě. Pravidelně chodil vydávat jídlo bezdomovcům a ještě předloni v 95 letech se akce zúčastnil.

„Všichni se mě ptají, co mě život naučil. Pro mě je ta nejdůležitější věc, že by se člověk stále měl snažit pomáhat druhým," říkal tehdy pětadevadesátiletý Douglas.

Kirk Douglas s manželkou v roce 2012 rozdávali jídlo bezdomovcům.

Jeho nadace The Douglas Foundation dala v přepočtu miliardu korun na domov důchodců a nemocnici pro veterány filmového a televizního průmyslu.

Ačkoli je Kirk Douglas s Anne Buydensovou už 60 let, není to jeho první manželka. Před ní byl osm let ženatý s Dianou Dillovou, s níž má slavného syna Michaela Douglase (69) a také filmového producenta Joela Douglase (67). S Buydensovou má syna Petera Douglase (58), který je také televizním a filmovým producentem. Jejich druhý syn Eric Douglas se před deseti lety předávkoval drogami ve věku 46 let.