Jen díky milované ženě se dožívám stovky, říká Kirk Douglas

„Měl jsem tak obrovské štěstí, že jsem před 63 lety našel svou spřízněnou duši. Věřím, že žiji jen díky ní. Máme úžasné manželství a jsem tak moc rád, že ji mám. Miluji ji po tolika letech,“ sdělil herec v rozhovoru pro magazín Closer.



Když mu bylo nejhůř a potřeboval se se svým trápením někomu svěřit, nikdy prý nepotřeboval navštěvovat psychology, protože mu byla největší oporou jeho žena.

„Hovory dlouho do noci a někdy až do rána, to je to pravé. Jeden druhému naslouchat, neodbývat ho. Anne mi pomohla vypořádat se s tolika složitými věcmi,“ pokračoval Douglas.

Herec plánuje oslavit stovku ve velkém stylu. Na večírek by mělo přijít přes 200 lidí. Nebudou chybět přátelé, kolegové a samozřejmě rodina v čele manželkou Anne (97) a synem Michaelem Douglasem (72 let).

„Teď už je mým úkolem jen být mé ženě nablízku a být galantní a šarmantní a dělat jí dobrý doprovod, který si bezesporu právě ona zaslouží,“ dodal Kirk. K narozeninám si prý nepřeje žádné dary. Jen by chtěl, aby návštěvníci oslavy přispěli na charitu. I on už si s manželkou nedávají dárky. Místo toho podporují organizace, které to podle nich potřebují, a kromě toho mají i svou vlastní charitu.



Kirk Douglas byl ženatý dvakrát. Jeho syn Michael Douglas se mu narodil s první manželkou Dianou. S ní má ještě syna Joela. S druhou ženou Anne má také dva syny - Petera a Erica. Herec je známý ze snímků jako Drsní chlapi, Honba za diamanty, Spartakus nebo Indiánský bojovník.

Syn, otec a děda. Tři generace Douglasů si zahrály ve filmu Tak to chodí: