Nestor hollywoodských herců Kirk Douglas oslavil 102. narozeniny

Douglas slavil v úzkém rodinném kruhu a s přáteli ve svém domě v Beverly Hills. Ještě předtím zapózoval s manželkou Anne Buydensovou před dveřmi, na kterých vyměnili vánoční věnec za číslo 102 z květin.

Hercův syn Michael Douglas na sociálních sítích zveřejnil video s fotkami oslavence. Nechybí v něm snímky z Kirkových slavných filmů a rodinné portréty.

Podobné video na Instagramu sdílela také jeho snacha Catherine Zeta-Jonesová. „Všechno nejlepší k 102. narozeninám tomu nejkrásnějšímu člověku. Milujeme tě, Kirku,“ napsala herečka k videu.



Herecká legenda je stále čilá. Herec byl za hvězdu na udílení Zlatých glóbů a nedávno se na veřejnosti ukázal, když jeho syn Michael dostal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Kirk Douglas se narodil jako Issur Danielovitch (rusky Iser Danijelovič) v Amsterdamu ve státě New York do rodiny chudých ruských židovských přistěhovalců. Od mládí se věnoval divadlu, boxu a řecko-římskému zápasu, absolvoval také hereckou průpravu na Americké akademii dramatických umění v New Yorku a v roce 1941 se objevil poprvé na Broadwayi. U filmu debutoval v roce 1946.



Douglas na sebe výrazně upozornil v roce 1949 hlavní rolí boxera v dramatu Šampion, za kterou byl poprvé nominován na Oscara. Další dvě nominace na tuto cenu mu vynesly role ve filmech Město iluzí (1952) a Žízeň po životě (1956). Prestižní ceny se však dočkal až v roce 1995 za celoživotní dílo. Jednou z nejslavnějších Douglasových rolí je vůdce vzbouřených otroků Spartakus ve slavném snímku z roku 1960.

Herec je podruhé ženatý. S Dianou Douglasovou žil v letech 1943 až 1951 a měl s ní syny Michaela a Joela. Syn Michael Douglas tvoří s manželkou Catherine Zeta-Jonesovou prominentní hollywoodský pár.

Jeho druhou manželkou je Anne Buydensová, kterou si vzal v roce 1954. Narodili se jim také dva synové Eric a Peter.