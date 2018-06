Automobilový závodník Räikkönen se oženil. Vzal si matku svého syna

Pro svůj velký den zvolili romantické město Siena v Itálii, kde probíhala oslava. Obřad měli v prostorách bývalého cisterciáckého opatství v San Galganu.

O svém budoucím manželovi - bývalém mistrovi světa a nejstarším jezdci startovního pole formule 1 Minttu mluvila před svatbou v jednom z rozhovorů jako o na první pohled chladném muži, který roztaje hned poté, co dorazí domů.

“Na veřejnosti působí chladně. V soukromí je ale jiný. Rodina je pro něj vším. A je pro něj důležité, aby k němu lidé byli upřímní. Chvíli mu trvá, než někomu začne věřit,“ sdělila s tím, že i ona si jeho důvěru získávala postupně.

Minulý rok se jim narodil syn. U jednoho potomka ale zůstat nechtějí. Oba dva by si přáli mít víc dětí. „Kdyby to bylo jen na něm, měl by další dítě klidně hned. I já bych si přála mít druhé dítě. Bohužel ale těhotenství přináší spoustu negativních věcí,“ pokračovala Minttu.

Společně se ale shodli na tom, že by nechtěli, aby mezi jejich dětmi byl příliš velký věkový rozdíl. Po svatbě se tedy dalšímu potomkovi určitě bránit nebudou a Minttu se prý s těhotenskými nevolnostmi a dalšími obtížemi nějak popasuje.

Závodník s partnerkou na archivních záběrech z dovolené: