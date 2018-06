Kim Wilde měla koncert v letadle, trhla rekord

Může tanec Harlem Shake sundat letadlo? Smí se tančit na palubě letadla? Studenti z Colorada si vyzkoušeli, že ano. Za letu si spolu s ostatními pasažéry...

Nena, Samantha Fox, Kim Wilde. Kam zmizely sexy hvězdy našich klučičích fantazií Prazvláštní vyfoukané účesy, směšné oblečení a nezaměnitelný pop. Osmdesátky. Zpěvačky Nena, Kim Wilde či Samantha Fox...

Sexsymbol osmdesátých let Kim Wilde: Lidi jsou rádi, že s nimi stárnu Zpěvačka, která se v 80. letech proslavila svým blond sex-appealem a hitem Kids In America, nahrála novinku Come Out...

Hodně mi dal punk, říká Kim Wilde. Zazpívá na Benátské noci Není snad čtyřicátníka, který by si z mládí nepamatoval vnadnou blondýnu s hity jako Kids In America, Let It Be anebo...