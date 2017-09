Kim Kardashianová si nechá dítě odnosit, její dvě sestry jsou těhotné

Kim a její manžel Kanye West (40) se nového přírůstku do rodiny dočkají v lednu. Mají už dceru North (4) a syna Sainta (2). Třetího potomka porodí náhradní matka, kterou Kim původně odmítala (více zde).

Těhotenství potvrdila také Khloé Kardashianová, která své první dítě čeká s kanadským basketbalistou Tristanem Thompsonem (26). Pár spolu chodí od loňského září. Sportovec už jedno dítě má, jeho expřítelkyně mu loni v prosinci porodila syna Prince. Khloé byla vdaná za amerického basketbalistu Lamara Odona (37). Vzali se v roce 2009, rozchod oznámili o čtyři roky později a rozvedli se v roce 2016.

Sestry, které proslavila reality show Keeping Up with the Kardashians, mají ještě bratra Roba (30), který má dceru Dream (1) s bývalou striptérkou Blac Chynou (29).

Jejich další sestra Kourtney (38) má s exmanželem Scottem Disickem (34) tři děti - Masona (7), Penelope (5) a Reigna (2). Manželé spolu žili devět let do roku 2015. Nejstarší ze sester Kardashianových nyní randí s mladým milencem Younesem Bendjimou (24).

Kylie Jennerová (New York, 13. února 2017)

Těhotná je také nejmladší ze sester Kylie Jennerová, jejíž otcem je bývalý olympionik, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová (67). Některá americká média spekulovala, že právě Kylie je náhradní matkou pro svoji starší sestru Kim. Kylie ale čeká své první dítě s rapperem Travisem Scottem (25) a jejich potomek by měl na svět přijít v únoru.

Jedinou ze sester, která není těhotná nebo ještě nemá děti, je modelka Kendall Jennerová (21).