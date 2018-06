Kardashianová: Po porodu jsem si zkontrolovala vaginu v zrcadle

"Když jsem se vrátila z nemocnice, první věc, kterou jsem udělala, bylo, že jsem se podívala na vaginu v zrcadle. Vypadala lépe než předtím," prohlásila Kardashianová v rodinné reality show Keeping Up With the Kardashians.

Třiatřicetiletá televizní celebrita porodila dceru North v červenci. Po několika týdnech se jí podařilo zhubnout a svou postavou se hned pochlubila na Twitteru (více zde).

"Když mám zase zpátky své kotníky a nohy, miluji život," řekla Kardashianová jedné ze svých sester.

Kim Kardashianová se nedávno zasnoubila s rapperem Kaynem Westem, s kterým má dceru. Od té doby při každé příležitosti vystavuje na odiv zásnubní prsten.