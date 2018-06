Syn se nebude jmenovat South West, prohlašuje Kardashianová

„Ptali se mě na to už asi stokrát. Myslím si, že je to ta nejhloupější otázka. Proč prostě přidávat další světovou stranu? Jsme v pohodě. North je nejlepší. Nechci se opakovat a klesnout dolů, víte?“ prohlásila Kardashianová v pořadu The Big Podcast.

Nakonec se ale může stát, že se její syn přece jen bude jmenovat South West. Před narozením malé North se objevily zprávy, že holčička dostane právě toto bizarní jméno. Profesionální celebrita ale tenkrát tvrdila, že to jsou jen spekulace a že by se jí líbilo spíš jméno Easton. Nakonec vybrala jméno North.

Kardashianová a West oznámili, že čekají přírůstek do rodiny v červnu na Den otců. Hvězda reality show také prozradila, že bude mít syna. Už delší dobu se prý snažila otěhotnět, ale měla problémy a začala uvažovat o umělém oplodnění nebo náhradní matce.

„Snaha o druhé dítě není vůbec tak zábavná jako u prvního. Je to jako: za pět minut ovuluji, pojď na to,“ popsala Kardashianová, která měla kamery z reality show i u gynekologa, když jí oznámil, že je znovu těhotná.