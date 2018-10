Po porodu jsem nechtěla mít sex, přiznala Kardashianová

Manželka rapera Kanyeho Westa Kim Kardashianová si postěžovala na důsledky porodu v sexuálním životě. Změny na jejím těle jí prý překvapily. „Několik měsíců po porodu jsem nechtěla mít s manželem sex a když k němu nakonec došlo, nic jsem necítila,“ přiznala modelka.



V aktuálním rozhovoru pro erotický magazín Richardson Kardashianová tvrdí, že to, jak se prezentuje na sociálních sítích a doma v ložnici, jsou dvě naprosto odlišné věci.

„Během obou svých těhotenství jsem přibrala kolem třiceti kilo. Připadala jsem si jako někdo úplně jiný a i když manžel tvrdil něco jiného, necítila jsem se vůbec sexy. Ke konci druhého těhotenství těsně před porodem jsem si byla naprosto jistá tím, že už nikdy v životě nebudu chtít mít sex,“ říká profesionální celebrita.

West tlačil Kardashianovou do třetího dítěte. Ta nakonec souhlasila s tím, že dalšího potomka odnosí i kvůli zdravotním komplikacím náhradní matka. Ta jim porodila v lednu tohoto roku holčičku. Americký pár má dceru North (5), syna Sainta (2) a dceru Chicago (9 měsíců).

Mateřství pomohlo Kardashianové neřešit tolik postavu na veřejnosti. „I když to tak možná nevypadá, není mi příjemné mluvit otevřeně o sexu. Nedělá mi problém svléknout se před padesáti lidmi při focení do módního magazínu. Doma v ložnici jsem však úplně jiný člověk. Stydím se, cítím se zranitelně a nejistě. Díky svým dvěma těhotenstvím už tolik neřeším, zda se moje fotky v bulváru objeví s titulkem, že jsem zase přibrala,“ říká Kardashianová.



Ta se po svém druhém porodu kdysi svěřila moderátorovi Scottovi Disickovi, že po porodech už to „tam dole“ nikdy nebude stejné. Kanye říká, že to cítí stejně. Podle mně je to sice stejný dům, ale nábytek je přestavěný,“ dodala Kardashianová. „Chápu. Přední dveře jsou stejné, ale uvnitř jsou gauče roztažené od sebe a pomíchané a přeházené, jako by tam řádil hurikán,“ zakončil rozhovor Disick.