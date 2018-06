Nejdřív dítě, pak svatba. Kardashianová se zasnoubila s Westem

Šestatřicetiletý West poté Kardashianové navlékl na prst diamantový zásnubní prsten, jehož fotkou se budoucí nevěsta hned pochlubila na internetu.

"ANO!!!" napsala na Twitteru k snímku, na němž je v pozadí vidět také žádost o ruku.

Na hřišti zahrál padesátičlenný orchestr písničku Young and Beautiful od Lany Del Rey a pak Westův hit Knock You Down.

"Jsem ta nejšťastnější dívka na světě. Budu si brát svého nejlepšího přítele," řekla pro magazín E! nastávající nevěsta.

West a Kardashianová začali spolu chodit v dubnu 2012. Letos se jim narodila dcera North (více zde).

Zatímco pro Westa to bude první manželství, Kardashianová se bude vdávat potřetí. V roce 2000 si vzala hudebního producenta Damona Thomase a rozvedli se o čtyři roky později. Druhé manželství z roku 2011 s basketbalistou Krisem Humphriesem vydrželo podstatně kratší dobu. Žádost o rozvod podali 72 dnů po svatbě a definitivně je rozvedli letos (podrobnosti zde).