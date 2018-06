Kardashianová utekla z vídeňského Plesu v Opeře, naštvala svůj doprovod

Stavební magnát Richard Lugner je znám tím, že zve do Vídně na Ples v Opeře kontroverzní celebrity. Někdy nepřijedou, jako se to stalo u Lindsay Lohanové, jindy dorazí, ale nechovají se dle jeho představ. To byl případ Kim Kardashianové, které letos za účast zaplatil obrovskou sumu peněz.