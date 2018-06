Kardashianová nevychází bez stahovacího prádla, pózovat nahá jí nevadí

Kim Kardashianová byla vždy známa svým velkým pozadím. Teď je ale velké už i na její vkus. V pořadu Keeping Up With The Kardashians přiznala, že má devět kilo nadváhu.

„Všichni si myslí, že jsem si nechala zadek a boky udělat. Ale já jsem prostě o devět kilo těžší. Jsem v poslední době se svou váhou vážně nespokojená. Nemůžu opustit dům bez Spanx (elastické prádlo, které stahuje a vyhlazuje tělo pod šaty - pozn.red.),“ přiznala Kardashianová.

Americká celebrita se teď snaží hubnout pomocí kontroverzní Atkinsovy diety, při níž nesmí jíst žádné sacharidy. Jí tedy hlavně maso a vejce, ale žádné přílohy (jak vlastně funguje Atkinsova dieta, čtěte zde).

Kardashianová sice tělo pod šaty tvaruje prádlem, ale bez nich klidně dál pózuje. Při svlékání před objektivem nemá mindrák ze své váhy, ale ze své kůže. „Trpím lupénkou. S tím ale nemůžu nic dělat, takže není důvod, abych se kvůli tomu cítila špatně,“ řekla.

„Před focením jsem zahodila všechny své pochybnosti v naději, že se na to nikdo nezaměří. Chci jen zachytit fajn momenty a udělat bezva snímky a být nahá a dělat všechny tyhle skvělé věci,“ prohlásila Kardashianová.