Kardashianová zhubla a chlubí se postavou po porodu. Křivky jí zůstaly

Dvaatřicetiletá Kardashianová se stala matkou letos v červnu, když porodila dceru North (více zde). Otcem jejího prvního dítěte je rapper Kanye West. Kardashianová se nyní pochlubila postavou v bílých plavkách.



"Bez filtru," napsala k fotce, jenž zveřejnila na Twitteru a kterou její partner hned sdílel.



Kim Kardashianová ještě před porodem prohlásila, že by ráda pózovala pro pánský magazín.



"Jakmile porodím, chci fotit pro Playboy," řekla v reality show Keeping Up with the Kardashians.



V Playboyi se přitom už objevila. Později se ale za své snímky z roku 2007 styděla.



"Mrzí mě, že jsem fotila pro Playboy. Necítila jsem se v pohodě," přiznala před třemi lety pro magazín Harper's Bazaar, v němž také pózovala nahá.