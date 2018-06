Profesionální celebrita Kardashianová je matkou, porodila dceru

Dvaatřicetiletá Kardashianová měla rodit až v červenci, ale maminka i děťátko jsou v pořádku. Její o čtyři roky starší přítel Kanye West byl u porodu.

Hudebník se prý na dceru velmi těšil. "Jsem tak nadšená, že budeme mít holku. Kdo by nechtěl holčičku? Myslím, že jsou nejlepší. Vím, že to je opravdu to, co si Kanye vždycky přál - chtěl holčičku," prohlásila Kardashianová v reality show o jejich rodině Keeping Up with the Kardashians.

Jméno holčičky bude patrně začínat na písmeno K, jak je u dívek v klanu Kardashianů zvykem. Kim má sestry Kourtney, Khloé, Kendall a Kylie.

Těhotenství partnerky nejdřív oznámil West před koncem roku během koncertu. Později ho potvrdila také Kardashianová.

"Je to pravda! Kanye a já čekáme dítě. Cítíme se tak požehnaní a šťastní," prohlásila.

Kardashianová byla vdaná dvakrát. V roce 2000 si vzala hudebního producenta Damona Thomase a rozvedli se o čtyři roky později. Basketbalistu Krise Humphriese si s velkou slávou a za přítomnosti kamer vzala v roce 2011, ale už po dvou měsících požádali o rozvod (více zde). S Westem začala randit loni v dubnu.