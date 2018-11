Byla jsem sjetá extází, říká o první svatbě a domácím pornu Kardashianová

Kardashianová se přiznala v dalším díle reality show Keeping Up with the Kardashians, když si povídala s bývalým švagrem Scottem Disickem a sestrou Kendall Jennerovou.

„Moje první svatba byla pod vlivem extáze. Dala jsem si ji a vdala se. Pak jsem ji měla ještě jednou a natočila jsem domácí porno. Prostě se staly ty nejhorší věci,“ prohlásila žena rapera Kanye Westa, který je jejím třetím manželem.

Nahrávka domácích hrátek s tehdejším přítelem Rayem J vznikla v roce 2003 a na veřejnost se dostala o čtyři roky později. Z Kim Kardashianové se rázem stala hvězda. „Rozhodně jsem si v dospívání prošla divokou fází. Už taková nejsem. Ale stále se umím bavit,“ prohlásila Kardashianová.

Jejím druhým manželem byl basketbalista Kris Humphries. Vzali se v srpnu 2011 a rozvedli po 72 dnech.

Rapera Kanye Westa si vzala v květnu 2014. Manželé mají dceru North (5), syna Sainta (2) a dceru Chicago, které bude v lednu 2019 jeden rok. Nejmladšího potomka hvězdě reality show a raperovi odnosila náhradní matka.