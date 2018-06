Kardashianová chce poslat manžela kvůli jeho výlevům na terapii

Kim se bojí, aby výroky Westa postupně nezničily jejich manželství. Kardashianové se velmi dotklo, že její partner veřejně přiznal své dluhy a prosil o peníze. „Je teď hodně ve stresu a frustrovaná. V manželství se objevují problémy, které postupně eskalují,“ sdělil zdroj z jejich okolí.

„Kim si ale přesto myslí, že je West geniální a věří v něj. Myslí si stále, že neomylný a chce mu pomoci, aby se zlepšil jeho mediální obraz,“ sdělil zdroj dál magazínu People.

Manželský pár se navenek snaží nedat na sobě nic znát. O víkendu spolu byli nakupovat oblečení pro své dvě děti.

Pokud Kanye odmítne terapii, je Kim rozhodnutá mu pomoci sama. Chce mu ukázat, jak by se měl prezentovat na sociálních médiích. Co na profil dávat může a co by si měl raději nechat pro sebe.

„Sdělovat veřejně stav jeho finančního konta není dobrý nápad. Staví to celou rodinu do špatného světla. Rodina Kardashianů si svůj mediální obraz budovala až příliš dlouho na to, aby ho někdo zničil,“ doplnil zdroj.

Svou veřejnou žádostí o peníze West vyvolal velké debaty. Dodnes se ale Mark Zuckerberg k celé kauze nevyjádřil.

West nedávno představil svou módní kolekci: