Kardashianová a West mají třetí dítě. Odnosila ho náhradní matka

„Jsme neskutečně vděční naší náhradní matce, která nám splnila sen a přivedla na svět nejúžasnější dárek, který člověku někdo může dát. Děkujeme také úžasným lékařům a sestrám za výjimečnou péči. Zvlášť nadšení jsou z příchodu sestřičky North a Saint,“ napsali manželé v oficiální zprávě potvrzující narození dcery.

Kim Kardashianová krátce po porodu syna Sainta přiznala, že další těhotenství nezvládne, ačkoli by měla ráda více dětí. Nevylučovala tehdy ani adopci. Nakonec se rozhodli pro náhradní matku, kterou ale hvězda reality show Keepin Up With Kardashians nejdřív odmítala. Manželé náhradní matce za odnošení dítěte zaplatili v přepočtu téměř milion korun.

„Mezi požadavky bylo, že žena nesmí kouřit, pít alkohol, brát jakékoli drogy nebo prášky. Nesmí se koupat v horké vodě, nesmí si barvit vlasy, jíst syrové ryby a maso a nesmí být ve styku s kočkami,“ prozradil loni jeden z členů klanu Kardashianů magazínu People.

Veškerou zdravou stravu a komfort náhradní matce zajišťovala rodina Kardashianových. Touto formou tak dostala ještě peníze navíc. A podle magazínu People se celá investice do odnošení třetího dítěte vyšplhala v přepočtu na dva miliony korun.