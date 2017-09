Kardashianová s Westem se v lednu dočkají třetího dítěte, Kim rodit nebude

Podle informací magazínu TMZ by se třetí dítě mělo narodit v lednu a měla by to být holčička. Doma už má pár dvě děti - dceru North a syna Sainta.

Náhradní matce zaplatili v přepočtu téměř milion korun a je opravdu zázrak, že se našla žena, která plně vyhovuje požadavkům Kim.

„Celá rodina je štěstím bez sebe, protože když přijde na svět do rodiny další dítě, je to pokaždé velké požehnání. Jsme šťastní, že se podařilo najít vhodnou náhradní matku, která splňovala všechny požadavky,“ sdělil jeden z členů klanu Kardashianů magazínu People.

Kardashianová totiž chtěla, aby dítě bylo naprosto zdravé a nebylo náhradní matkou nijak ohroženo. Dokonce spolu s výživovým poradcem stanovili plán stravování, který musí náhradní matka striktně dodržovat.

„Mezi požadavky bylo, že žena nesmí kouřit, pít alkohol, brát jakékoli drogy nebo prášky. Nesmí se koupat v horké vodě, nesmí si barvit vlasy, jíst syrové ryby a maso a nesmí být ve styku s kočkami,“ doplnil zdroj.

Veškerou zdravou stravu a komfort náhradní matce zajišťuje rodina Kardashianových. Touto formou tak dostane ještě peníze navíc. A podle magazínu People se celá investice do odnošení třetího dítěte vyšplhá v přepočtu na dva miliony korun.

„Moje tělo asi nebylo stvořeno k rození dětí. Během každého těhotenství jsem měla velké problémy. Procházela jsem nepředstavitelným utrpením. A ani po porodu mi první týdny nebylo dobře. Kdo by byl spokojený s obří vložkou mezi nohama, kterou by musel nosit ještě dva měsíce po porodu? Připadala jsem si tak špinavá,“ sdělila Kim v minulosti.



„Lékaři mi řekli, že bych během třetího těhotenství už byla v ohrožení života a zakázali mi znovu otěhotnět. Já lékaře poslouchám,“ dodala.