Manžel žárlí, když sdílím na sítích své sexy fotky, říká Kardashianová

Matka tří dětí Kim Kardashianová miluje selfies a na sociálních sítích velice ráda předvádí svou postavu. Její manžel, raper Kanye West, z toho prý však vůbec není nadšený a podobné aktivity mu často dokážou zhoršit náladu.



„Když je těch fotek moc, naštve ho to a dělá problémy. Je to tak půl na půl. Na jednu stranu chce, abych se cítila sebevědomě a bavila se. Na druhou stranu ho to však očividně dost rozčiluje a já poznám, že velmi žárlí,“ přiznala Kardashianová v pořadu The Ellen DeGeneres Show.

Také přiznala, že mateřství jí pomohlo tolik neřešit nedostatky své postavy. „I když to tak možná nevypadá, není mi příjemné mluvit otevřeně o sexu. Nedělá mi problém svléknout se před padesáti lidmi při focení do módního magazínu. Doma v ložnici jsem však úplně jiný člověk. Stydím se, cítím se zranitelně a nejistě. Díky svým dvěma těhotenstvím už naštěstí tolik neřeším, zda se moje fotky v bulváru objeví s titulkem, že jsem zase přibrala,“ dodává Kardashianová.

Profesionální celebrita nedávno opět promluvila o domácím pornu, které ji proslavilo. Tehdy údajně byla pod vlivem drogy extáze, stejně jako v případě první svatby s hudebním producentem Damonem Thomasem v roce 2000.

Rapera Kanye Westa si Kardashianová vzala v květnu 2014. Manželé mají dceru North (5), syna Sainta (2) a dceru Chicago, které bude v lednu 2019 jeden rok. Nejmladšího potomka hvězdě reality show a raperovi odnosila náhradní matka.