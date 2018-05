Setkání s hvězdou reality show Keeping Up with the Kardashians potvrdil sám americký prezident Donald Trump na Twitteru. „Skvělá schůzka s Kardashianovou-Westovou, hovořili jsme o vězeňské reformě a o odsouzených,“ napsal šéf Bílého domu.

Po schůze s prezidentem Kardashianová, manželka rapera Kanye Westa, novinářům řekla, že jednání „vypadalo dobře“. Advokát Johnsonové prohlásil, že je teď na Trumpovi, zda udělením milosti „Johnsonové zachrání život“.



S jejím příběhem se Kardashianová seznámila na Twitteru. Johnsonovou v roce 1997 soud potrestal doživotím za desítky drogových transakcí v Memphisu, v nichž šlo o velké objemy kokainu. Odvolání i žádosti o zmírnění trestu byly neúspěšné. Bývalý prezident Barack Obama žádost o milost zamítl.

O výši trestu Johnsonové, která nebyla nikdy předtím trestána, se brzy objevily pochyby. Žena se za své činy omluvila a vyjádřila lítost. Zda Trump žádosti Kardashianové vyhoví, není známo. Mnozí o tom ale pochybují, protože prezident se už během volební kampaně přimlouval za co nejpřísnější tresty pro drogové dealery.